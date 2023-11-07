Elbistan İlçesi Ak Parti Belediye Başkanı Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, Elbistan’da ziyaretlerini sürdürüyor. İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, ziyaretleri kapsamında Elbistan’ın akil insanlarından İnşaat mühendisi Poyraz Poyraz’ı makamında ziyaret etti.

İnşaat mühendisi Abdullah Yener, ziyareti esnasında 6 Şubat Elbistan merkezli depremde harabeye dönen Elbistan’ın yeniden imarı için yapacaklarını anlattı ve inşaat mühendisi Poyraz Poyraz’la Elbistan’da yapılması gereken işlerle ilgili istişarelerde bulundu ve yeniden Elbistan’ı eskisinden daha güzel, daha modern bir kent haline getireceğiz, dedi.

İnşaat Mühendisi Abdullah Yeneri’n ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren İnşaat Mühendisi Poyraz Poyraz, Yener’e çıktığı yolda başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.