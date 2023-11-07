Geçen 10 yıl içinde telefonlar inanılmaz bir evrim geçirdi. Bilgisayardan bile daha güçlü hale gelen akıllı telefonlar, her şeyin yapılabileceği bir platforma dönüştü.

Bunun sonucu olarak telefonları kullanma süresi arttı; hatta bazı insanların elinden telefon düşmez hale geldi.

Yapılan araştırmalara göre normal bir insan hayatının tam 8,74 yılını akıllı telefonlarının ekranına bakarak geçiriyor.

Bunun üzerine Aksu Haber olarak vatandaşlara bir günde telefon ile ne kadar vakit geçiriyorsunuz diye sorduk.