Kış Aylarının Yaklaşmasıyla Ayakkabı Tamirine Olan İlgi Artıyor. Havanın soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, Soğuk hava koşullarında, ayakkabılarını korumak ve uzun süre kullanmak isteyen vatandaşların ayakkabı tamirine olan rağbetini artırıyor. Ayakkabı tamircileri, bu dönemde işlerin yoğunlaştığını ve müşterilerinin artışını gözlemliyor.

Dikişlerin yenilenmesi, su geçirmezlik işlemleri gibi tamiratlar, kış aylarındaki değişimlerin artması için tercih edilen hizmetler arasında yer almaktadır.

Ayakkabı Ustası Galip Denizdolduran, Ayakkabılardaki fiyat artışı nedeni ile vatandaşlar ayakkabı tamirine yöneliyor ifadelerini kullandı.