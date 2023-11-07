Türkiye’de son dönemlerde yaşanan ilaç krizi her geçen gün büyüyor. Eczaneler hayati öneme sahip tansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların ilaçlarını temin etmekte zorlanırken, hastaları mağdur etmemek için bazı ilaçların temini için takas yöntemini kullanıyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), da aralarında soğuk algınlığı, grip ilacı, alerji ve ağrı kesici gibi ilaçların bulunduğu 500’den fazla ilacın eczaneler arasında takasının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı (TİTCK) tarafından engellendiğine ilişkin basın açıklaması yaptı.

ECZACI BETÜL ZABUN KENGER Bazı ilaçların piyasada bulunmadığı için eczaneler arasında takas yapmanın bir zorunluluk olduğunu belirtti.