Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Göksun'da yapımında sona gelinen TOKİ Konutlarında incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın da yer aldığı incelemelerde heyet, konutların inşasındaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgiler aldı.

Şehir genelinde kalıcı konutların inşasının büyük bir hızla devam ettiğini ve yapımı tamamlanan konutların kısa süre içerisinde teslimine başlanacağını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat depremlerinin ardından kısa süre içerisinde yapımına başlanan kalıcı konutlarımızın inşası büyük bir hızla devam ediyor.

Bir kısmı tamamlanmak üzere. Bugün de Göksun’da TOKİ’miz tarafından yapılan konutlarda incelemelerde bulunduk. İnşallah bu konutlarımızın da yıl sonu itibariyle hak sahiplerine teslimine başlanacak” diye konuştu.