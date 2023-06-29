Burada Aksu TV canlı yayında konuşan Prof. Dr. Kirişci, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, devlet yetkililerimiz şehrimizin yaralarını sarmak adına bizleri yalnız bırakmıyorlar çok teşekkür ederim” dedi.