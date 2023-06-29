Burada Aksu TV canlı yayında konuşan Prof. Dr. Kirişci, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, devlet yetkililerimiz şehrimizin yaralarını sarmak adına bizleri yalnız bırakmıyorlar çok teşekkür ederim” dedi.
Burada Aksu TV canlı yayında konuşan Prof. Dr. Kirişci, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, devlet yetkililerimiz şehrimizin yaralarını sarmak adına bizleri yalnız bırakmıyorlar çok teşekkür ederim” dedi.
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