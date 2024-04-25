Deprem İzlerinin Halen Sürdüğü Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Nurdağı Ve İslahiye’de Mücbir Sebep Hali’nin Ötelenmesine İlişkin Somut Bir Adım Atılması Gerektiği Sık Sık Gündeme Gelirken, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin’den Açıklama Geldi.

Şahin, Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Yaptığı Açıklamada, “Hazine Ve Maliye Bakanlığımız İle Yaptığımız Görüşmelerimizin Neticesinde; Mücbir Sebep Hali Son Kez Ağustos Ayına Kadar Uzatılacaktır. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Nurdağı Ve İslahiye’yi Kapsayacaktır İfadelerine Yer Verirken Resmi Açıklamanın En Kısa Sürece Yapılacağını Paylaştı.

