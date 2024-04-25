Olay, 3 gün önce ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekinözü İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan'ın 16 yaşındaki kızı T.T'nin kazara tetiğine bastığı tabancadan çıkan mermi, ağabeyi Ruşen Sina Taphasan'ın (21) kafasına isabet etti. Ağır yaralanan ağabey, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gündür yoğun bakımda tutulan Ruşen Sina Taphasan, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taphasan'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

