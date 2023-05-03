AK Parti Milletvekili Adayı Gürbak Vatandaşlarla Tek Tek İlgileniyor

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Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin <a href="https://www.aksutvhaber.net/haberleri/ak-kadrolar" class="internal_link" target="_blank" title="Ak Kadrolar">Ak Kadrolar</a> Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.</p> <p>Bu Kapsamda 28. Dönem <a href="https://www.aksutvhaber.net/haberleri/ak-parti" class="internal_link" target="_blank" title="Ak Parti">Ak Parti</a> Kahramanmaraş Milletvekili Adayı <a href="https://www.aksutvhaber.net/haberleri/ramazan-gurbak" class="internal_link" target="_blank" title="Ramazan Gürbak">Ramazan Gürbak</a> Barbaros mahallesi, Üngüt Mahallesi ve Batı Çevre Yolu Kılavuzlu parkı istikametinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.</p> <p>Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, Ülkenin Geleceğini Pazarlık Haline Getirenlere Karşın Hep Birlikte Ülkeyi Daha İleriye Götürmek İçin Çalıştıklarını İfade Etti.</p> <p>Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’da vatandaşlarımızın partimize ve cumhurbaşkanımıza olan teveccühleri bizleri mutlu ediyor” dedi.</p><div data-pagespeed="true" data-advert="temedya" data-channel="121" id="ad_121"></div> <p></p> <div data-pagespeed="true" data-channel="138" data-advert="temedya" id="ad_138"></div> </div> </div> <div id="comments" class="bg-white mb-3 p-3"> <div> <div class="section-title d-flex mb-3 align-items-center"> <div class="h4 lead flex-shrink-1 text-te-color m-0 text-nowrap">Yorumlar </div> <div class="flex-grow-1 title-line ms-3"></div> </div> <form method="POST" action="https://www.aksutvhaber.net/comments/add" accept-charset="UTF-8"><input name="_token" type="hidden"> <input name="reference_id" type="hidden" value="38972"> <input name="reference_type" type="hidden" value="TE\Video\Models\Video"> <input name="parent_id" type="hidden" value="0"> <div class="form-row"> <div class="form-group mb-3"> <textarea class="form-control" rows="3" placeholder="Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın" required name="body" cols="50"></textarea> </div> <div class="form-group mb-3"> <input class="form-control" placeholder="Adınız soyadınız" required name="name" type="text" value=""> </div> <div class="form-group mb-3"> <button type="submit" class="btn btn-te-color add-comment"> <span class="spinner-border spinner-border-sm d-none"></span> Gönder </button> </div> </div> </form> <div id="comment-area" data-post-id="38972" data-model="TE\Video\Models\Video" data-action="/comments/list"></div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-4"> <!-- PUAN DURUMU --> <div id="league" class="mb-3 bg-gradient-green league" data-widget-unique-key="puan_durumu_2"> <ul class="nav nav-pills nav-fill" role="tablist"> <li class="nav-item" role="presentation"> <button class="nav-link active bg-transparent lead fw-bold text-start" id="pills-standings-tab" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-standings" type="button" role="tab" aria-controls="pills-standings" aria-selected="true">Puan Durumu</button> </li> <li class="nav-item" role="presentation"> <button class="nav-link bg-transparent lead fw-bold text-end text-uppercase" id="pills-fixtures-tab" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#pills-fixtures" type="button" role="tab" aria-controls="pills-fixtures" aria-selected="false">Fikstür</button> </li> </ul> <div class="tab-content px-2 pb-2"> <div class="tab-pane fade show active" id="pills-standings" role="tabpanel" aria-labelledby="pills-standings-tab"> <div class="all-leagues card border-0 rounded-0"> <div class="card-body"> <ul class="nav nav-pills nav-fill mb-3" role="tablist"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link active bg-transparent p-0 pb-2" data-bs-toggle="pill" id="st-super-lig-tab" href="#st-super-lig" role="tab" aria-controls="st-super-lig" aria-selected="true" title="Süper Lig"> <img src="https://www.aksutvhaber.net/themes/flow/assets/img/league-1.svg" loading="lazy" width="54" height="54" alt="Süper Lig"> </a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link bg-transparent p-0 pb-2" data-bs-toggle="pill" id="ptt-1-lig-tab" href="#ptt-1-lig" role="tab" aria-controls="ptt-1-lig" aria-selected="true" title="TFF 1. 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