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AK Parti Milletvekili Adayı Gürbak Vatandaşlarla Tek Tek İlgileniyor

AK Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

#AK Parti #Ramazan Gürbak #Ak Kadrolar
Yunus
Yunus
Editör
03.05.2023 - 18:50 Yayınlanma