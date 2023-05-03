AK Parti Milletvekili Adayı Gürbak Vatandaşlarla Tek Tek İlgileniyor

28. D\u00f6nem Milletvekilli\u011fi Ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Se\u00e7imleri \u0130\u00e7in Ak Kadrolar Sahadaki \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 Aral\u0131ks\u0131z S\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\nBu Kapsamda 28. D\u00f6nem Ak Parti Kahramanmara\u015f Milletvekili Aday\u0131 Ramazan G\u00fcrbak Barbaros mahallesi, \u00dcng\u00fct Mahallesi ve Bat\u0131 \u00c7evre Yolu K\u0131lavuzlu park\u0131 istikametinde bulunan esnaf ve vatanda\u015flar\u0131 ziyaret ederek 14 May\u0131s'ta Desteklerini Beklediklerini S\u00f6yledi.\r\n\r\nZiyaretler Sonunda Aksu Habere A\u00e7\u0131klamalarda Bulunan 28. D\u00f6nem Ak Parti Kahramanmara\u015f Milletvekili Aday\u0131 Ramazan G\u00fcrbak, \u00dclkenin Gelece\u011fini Pazarl\u0131k Haline Getirenlere Kar\u015f\u0131n Hep Birlikte \u00dclkeyi Daha \u0130leriye G\u00f6t\u00fcrmek \u0130\u00e7in \u00c7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 \u0130fade Etti.\r\n\r\nAk Parti Oniki\u015fubat \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 M\u00fccahit Kara\u2019da vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n partimize ve cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za olan tevecc\u00fchleri bizleri mutlu ediyor\u201d dedi.\r\n\r\n