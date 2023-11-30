Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Kılçık Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak’ı Ziyaret Etti.

Aday Adayı Kılçık Burada Dernek Başkanı Gürbak Ve Onikişubat İlçesinde Görev Yapan Muhtarlarla Bir Süre Sohbet Etti.

Ziyaret Sonrası Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Kılçık Dernek Başkanı Gürbak’a Kabulleri Ve Destekleri İçin Teşekkürlerini İletti.

Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak İse Aday Adayı Kılçık’a Her Anlamda Destek Verdiklerini Dile Getirerek Başarı Dileklerinde Bulundu.