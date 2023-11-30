Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarından itibaren başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının düştüğü ve soğuk havanın kendini hissettirdiği Kahramanmaraş’ta, ticari araç kullanan sürücüler, kış lastiği taktırmak için oto lastikçilerin yolunu tuttu.

Tüm ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren başlayıp 1 Nisan'a kadar devam edecek olan kış lastiği uygulaması hakkında hatırlatmalarda bulunan oto lastikçi Sami Tanrıöver, kış lastiğinin araçlardaki önemine dikkat çekti.

Yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasından dolayı kışlık lastik taktırmak isteyenler sanayilerde yoğunluk oluşturdu.