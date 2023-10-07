Ak Partinin 4. Olağanüstü Kongresinde AK Parti siyasetinin güçlü ve başarılı ismi ve kahraman şehrin siyasetteki marka değeri Mahir ÜNAL, AK Parti’nin MKYK üyesi seçildi

2003 yılında Ak Parti ile beraber siyasete atılan bu süre zarfında birçok başarılı göreve layık görülen Mahir ÜNAL, 2004 yılından beri gerçekleşen tüm seçimlerde Ak Parti’nin seçim kampanyaları hazırlayan strateji ekibinde yer aldı.

Ünal ayrıca 2009 yılında Ak Parti 3. Olağan büyük kongresinde MKYK üyeliğine seçilerek bunun yanı sıra genel başkan yardımcılığı görevini başarıyla sürdürdü. Ünal aynı zamanda yine aynı yıl içerisinde AK Parti siyaset akademisi koordinatörlüğünü de üstlendi.

24. 25. 26. ve 27. Dönem de AK Parti’den Kahramanmaraş milletvekili seçilirken, 2011 genel seçimlerinde Grup Başkanvekilliği görevini başarıyla tamamladı.

Ülke siyasetinde birçok başarıya imza atan Ünal, 64. Hükümet’te Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı

Gerçekleştirilen 3. Olağanüstü kongresi sonucunda AK Parti Tanıtım Ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevini üstlendi.

Ünal, AK Parti 7 olağan büyük kongresinde yapılan görev değişimiyle 31 Mart 2021’de AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilerek buradaki görevini ise başarıyla tamamladı

Uzun yıllar Kahramanmaraş siyasetine yön veren, şehrin sorunlarını Ankara’daki bakanlıklara bir bir taşıyarak takibini sağlayan ve şehre gelecek yeni yatırımların şehirdeki en büyük takipçisi olan kahraman şehrin siyasetteki ağabeyi, yine bu şehrin yetiştirdiği en değerli siyasetçilerden biri olan Mahir Ünal, AK Parti’nin 4. Olağanüstü kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle MKYK listesinde yer aldı.

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak AK Parti siyasetinin güçlü ismi kahraman şehrin ise gururu olan Ünal’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.