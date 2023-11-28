Çelik, "Nazilerin Yahudilere yaptığı katliamın, soykırımın bir benzeri Netanyahu hükümeti tarafından Filistinlilere, Gazzelilere karşı gerçekleştirilmektedir” dedi.

"İnsani ara"yla yıkımın boyutlarının ortaya çıktığına işaret eden Çelik, "Nazilerin Yahudilere yaptığı katliamın, soykırımın bir benzeri Netanyahu hükümeti tarafından Filistinlilere, Gazzelilere karşı gerçekleştirilmektedir. Gazze'nin neredeyse tamamı yıkılmış, evlerin tamamı ortadan kaldırılmış, hastaneler bile İsrail ordusunun bombardımanı tarafından tamamen tahrip edilmiş durumda" dedi.

Çelik, Gazze'deki ve o bölgedeki Türk vatandaşlarının durumuyla yakından ilgilendiklerinin altını çizerek, şimdiye kadar 500'e yakın vatandaşın ve KKTC vatandaşının tahliye edildiğini söyledi.

Türkiye'nin bir kere daha dünyanın vicdanı, insani siyasetin merkezi olduğunu gösterdiğini vurgulayan Çelik, Gazze'den getirilip tedavi altına alınan hastaların bunun örneği olduğunu dile getirdi.

Batı'nın temsil ettiğini söylediği değerlerin Batı hükümetleri nezdinde tamamen yok olduğuna dikkati çeken Çelik, hükümetlerin büyük bir ikiyüzlülük içerisinde katliamlara seyirci kaldığını ifade etti.