Dünya Genelindeki Gelişmeler Brend Petrolü Etkilerden Döviz Kurundaki Yaşanan Dalgalanmayla Birlikte Vatandaşları da Olumsuz Etkiliyor.
Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç Akaryakıt Sektöründeki Son Durumu Aksu Haber’e Paylaştı.
 