Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla şehirde kutlama programlarını vatandaşlarla buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yapımında sona gelinen Ali Kayası Cam Teras’ta da çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda çocuklar çeşitli etkinlik ve palyaço gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Etkinlikte çocuklar ellerinde ay yıldızlı bayraklarla marşlar söyleyerek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Minikler için unutulmaz anlara sahne olan program, ebeveynlerin de takdirini kazandı. Çocuklar ve gençler, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.