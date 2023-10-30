Kahramanmaraş Amerikan Kültür Kids İngilizce kreşinde 100. Yıl Cumhuriyet coşkusu özel etkinliklerle kutlandı. Bando takımı gösterisiyle başlayan kutlama etkinlikleri, Velilerin ve öğretmenlerin ellerinde meşaleler ve marşlar eşliğinde dev Türk bayrağı ile fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşün hemen ardından miniklerin hazırladığı gösteriler, izleyenler ve veliler tarafından büyük beğeni topladı. Kahramanmaraş Amerikan Kültürü Kids İngilizce Kreşi, 100. Yıl Cumhuriyet coşkusunu bu özel etkinliklerle kutlayarak, miniklere milli duyguları benimsemeleri ve ülkelerine olan sevgi ve saygılarını pekiştirmeleri fırsatını sundu.

Kreş bahçesinde kurulan sahne, renkli anlara sahne oldu. 100. Yıl pastası marşlar eşliğinde kesildi ve unutulmaz anlar yaşandı.