Andırın ilçesinin yıllardır özlemle beklediği, doğalgaz ilçeye kazandırıldı.

İlçe halkı için Yıllardır özlemle beklenen doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ilçenin %70’nin doğalgaz çalışmaları tamamlanarak vatandaşlar ile buluşturuluyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Sonbahar mevsimine kadar ilçe merkezinin büyük bir kısmına Doğalgaz verileceğinin müjdesini verdi.

Bugüne kadar yaklaşık ilçe merkezinin %70’nin evlerine doğalgazın hattının bağladığını belirterek çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söylen Başkan Doğan; “2 Yıl Öncesi İlçemize Enerji Piyasasından çıkan doğrultusunda Geçen Yıl Tufanpaşa Mahallemizin %90’ına Doğalgaz döşemesi yapılmıştı. Şimdi ise Yeni Mahallemizde çalışmalar devam ediyor. Bizde İlçemiz Yeni mahallede devam eden Doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledik. Önümüzdeki günlerde de Pınarbaşı mahallemizde çalışmalar başlayacak olup, Sonbahar mevsimine kadar ilçe merkezimizin büyük bir kısmına Doğalgaz verilmiş olacak. Kazı çalışmaları nedeni ile cadde ve sokaklardaki tahribat, yapılacak test sonrası önümüzdeki günlerde giderilecek, Hemşehrilerimize sabır ve hoşgörülerinden dolayı teşekkür ederiz. Burada emeği geçen Başta Milletvekilllerimiz olmak üzere Enerji Piyasası düzenleme kurumu ve Bölge Firmamız Armadaş’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

