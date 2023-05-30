Keçiören'de akşam saatlerine doğru sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Sağanak ile birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Bir sürücü, göle dönen yolda kalan otomobilinin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sürücü, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağış nedeniyle mahalle arasında bulunan halı sahayı da su bastı. Bu sırada halı sahada futbol oynayan çocuklar, mahsur kaldı. Çocuklar, çevredekiler tarafından halı sahanın su dolan girişine meyve kasaları ile yol yapılarak kurtarıldı. Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Belediye ekipleri de biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yazılı açıklamasında sağanak, dolu ve yağmur yağışı sonrası mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada büyük bir sel baskının meydana geldiğini belirtti. Altınok, sel sularının tahliye edilmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor. Izgara ve mazgalları periyodik şekilde 3-4 ayda ve her yağmur yağdıktan sonra temizlemezseniz Ankara’da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek. Acilen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin üzerine düşen görevleri yapması lazım. Böyle bir manzara yok" dedi.

OTOMOBİLİNİN ÜSTÜNDE MAHSUR KALDI

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak şehir genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak dolayısıyla cadde ve yollar göle dönerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara'da şehir genelinde etkili olan sağanak sonucu Sincan ilçesinde çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Bir vatandaş, göle dönen yolda aracının ilerleyememesinden dolayı üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Su basan ev ve iş yerlerinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, belediyeye ait iş makinaları yollarda kalan vatandaşlara ve araçlara yardım etti. Çok sayıda araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, şehrin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

MALATYA

Malatya’da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok alt geçidi su basarken, patlayan rögarlar nedeniyle taşan sular cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı kuvvetli sağanak Malatya’da etkili olmaya başladı. Kentte yoğun bir şekilde yağmaya devam eden sağanak yağış başta ana caddeler olmak üzere sokakları göle çevirdi. Su dolan caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, bazı sürücüler ise beklemeyi tercih etti. Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Alt geçitler suyla dolarken, rögarlar da taştı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Sarı uyarı yapılan kentler arasında olan Malatya’da yağışlar halen devam ediyor.