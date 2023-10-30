Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in eşi Sitti Mükrime Hatun'un aslına uygun hazırlanan çeyizinin yer aldığı sergi açıldı.

Afşin Belediyesi ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü arasında imzalanan protokolle Sitti Mükrime Hatun'un çeyizi sim sırma işlemesiyle aslına uygun hazırlandı.

Çeyiz, Afşin Belediyesi Lavanta Tarlası Tesisi'nde sergilenmeye başladı.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kaya, Kahramanmaraş'ın köklü çeyiz kültürü olduğunu söyledi.

Kaya, Sitti Mükrime Hatun'un düğününün 3 ay sürdüğü ve çeyizinin ise dillere destan olduğunun tarihsel kayıtlarda yer aldığını ifade etti.