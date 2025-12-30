Depremde 12 bin 789 kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce binanın ağır hasar aldığı kentte, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla başlatılan inşa süreci aralıksız sürdürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ilk temellerin atılmasının ardından, şehir genelinde 200 bin mühendis, mimar ve işçi 7/24 esasına göre çalıştı.

TOKİ öncülüğünde tamamlanan projelerle Kahramanmaraş’ta on binlerce aile yeni ve güvenli yaşam alanlarına kavuşurken, tarihi çarşılar da yeniden ayağa kaldırıldı.