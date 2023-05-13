Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Aksu Tv ekranlarında yayınlanan genel seçim 2023 programının canlı yayınına konuk olarak Kahramanmaraş halkına müjdeler verdi!

Programda Bakan Kirişci, gerçekleştirilecek olan 2023 genel seçim sürecini değerlendirdi.

Bakan Kirişci daha sonra Kahramanmaraş’ın eksikliklerini bir bir gidereceklerini ifade etti.

Konuşmasının devamında Bakan Kirişci peş peşe müjdeler verdi.

Bakan Kirişci Kahramanmaraş’a son teknoloji ile donatılmış, el değmeden kesimi yapılacak, İslami usullere uygun Et ve Süt Kurumu Kombinesinin yapılacağını ilk defa Aksu TV ekranlarında açıkladı.

Bakan Kirişci Son olarak ise Kahramanmaraş’a iki yeni hastane yapılacağının müjdesini verdi.