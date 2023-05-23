Bu Kapsamda Andırın İlçesinde Vatandaşlar Ve Esnaflarla Bir Araya Gelen Bakan Kirişci Beraberindeki Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ve Milletvekili Adayları, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan Ve Teşkilat Mensupları Burada Onların Talep Ve Sorunlarını Dinledi.

Daha Sonra Bakan Kirişci Ve Beraberindekiler Bir Kafede Gençlerle Bir Araya Geldi.

Burada Gençlerin Taleplerini Tek Tek Dinleyen Bakan Kirişci Ve Beraberindekiler Onlara Çözüm Önerileri Sundu.