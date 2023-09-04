Sağlık Bakanı Koca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ampütasyon geçiren kişilerin protez ihtiyaçlarına ilişkin soru üzerine bu konuda Cumhurbaşkanlığınca bir kararname yayımlandığını anımsattı.

Bu çerçevede Bakanlıkça belirlenen merkezlerde herhangi bir maliyet unsuru gözetmeden, ithal olanlar da dahil hastalara en uygun protez uygulamalarının yapıldığına dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"Bu konuda Bakanlığımız deprem bölgeleri, İstanbul ve Ankara'da toplam 19 merkez belirledi. Bu merkezlerde dünyanın herhangi bir ülkesindeki protez de olabilir yeter ki hastamız için en uygun protez olsun uygulanıyor. Cumhurbaşkanımız bunu bir kararnameyle yayımladı. Maddi herhangi bir kısıtlama söz konusu değil en uygun protezi takmak üzere bu 19 merkez karar veriyor.

Şu ana kadar 157 protezin uygulaması yapıldı, toplam 600'e yakın protez uygulanacak. Bu anlamda merkezlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Protez hem rehabilitasyon hem de iyileştirme süreçleri olan bir yaklaşım. Bu nedenle merkezlerin rehabilitasyon, fizik tedavi boyutuyla da güçlü olmaları gerekiyor. Biz bu merkezleri bu boyutuyla güçlendirdik. O anlamda bir sorun yok, yakinen takip ediyoruz."

