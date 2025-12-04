Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında, “O günlerde acılarına ortak olduğumuz bu güzel aileleri şimdi huzur içinde, güvenli yuvalarında görmek bizim için dünyadaki hiçbir mutlulukla ölçülemez.” ifadelerini kullandı.

Hatice Koyunlu, “Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Dünya durdukça durasınız.” diyerek duygularını paylaştı. Mehmet Koyunlu ise, “Sayenizde villa gibi evde oturuyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, ailenin mutluluğunu paylaşarak, “Şimdi sizi böyle görüyoruz ya dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. O acı günlerden sonra bugünleri gördük ya Rabb’imize şükrediyoruz, hamdediyoruz.” dedi