Bakan Tunç Bu Kapsamda Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını da Ziyaret Etti.

Burada İl Başkanı Fırat Görgel’i Makamında Ziyaret Eden Bakan Tunç Kent Adına İstişarelerde Bulundu.

Daha Sonra Partililerle De Bir Araya Gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Büyük Ve Başarılı Bir Teşkilat Olunduğuna Dikkat Çekerek Kent Genelindeki Hukuki Faaliyetler Hakkında Bilgiler Verdi.

Burada Söz Alan Ak Parti İl Bakanı Fırat Görgel Nazik Ziyaretlerinden Dolayı Bakan Tunç’a Teşekkür Etti.

Daha Sonra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ve Aynı Zamanda TBMM Tarım Ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Hep Birlikte El Ele Çalıştıklarını Dile Getirdi.

