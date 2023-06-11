Trabzon Caddesi'nde oluşturulan Samsun Çarşısı'ndaki esnafla çay içip sohbet eden bakan Yerlikaya, çarşı hakkında bilgiler aldı.
Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen bakan Yerlikaya, Daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Trabzon Caddesi'nde oluşturulan Samsun Çarşısı'ndaki esnafla çay içip sohbet eden bakan Yerlikaya, çarşı hakkında bilgiler aldı.
Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen bakan Yerlikaya, Daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
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