Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Hayırsever İş İnsanı Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı’nın Hasanağa Mahallesi’ne Yapacak Olduğu, Hacı Mehmet Narlı İlköğretim Okulu’nun Temel Atma Törenine Katıldı.

Burada Açıklamalarda Bulunan Kirişci, Mustafa Narlı Başkanımızın Yapmış Olduğu Hayır Kabul Olsun İnşallah Dedi.

Konuşmasının Devamında Kirişci, Kırsalı Kalkındırma Adına Önemli Bir Adım Olduğunu Belirterek, “Mahalle Sakinlerine Hayırlı Uğurlu Olsun” İfadelerine Yer Verdi.

