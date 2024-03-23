Bu kapsamda başkan adayı Görgel, beraberinde büyükşehir meclis üyesi adayı Mehmet Beşen, Bakırcılar Odası Başkanı Selamet Atlı ve Serintepe mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak’la birlikte, asrın felaketinin ardından büyük zarara uğrayan küçük sanayi sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Burada esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen başkan adayı Görgel, onlara çözüm önerileri sundu.

Ziyaretler sonunda açıklamalarda bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel sanayinin bütün sorunlarına vakıf olduklarını dile getirerek 31 Mart sonrası hepsini tek tek çözeceklerine dikkat çekti.

