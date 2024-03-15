Başkan Adayı Kıraç Burada Sağlık Çalışanlarının Sorun Ve Taleplerini Dinlerken Karanfil Hediye Etti.

Başkan Adayı Kıraç Zorlu Şartlarda Çalışan Tüm Sağlık Çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını Kutlayarak Her Daim Yanlarında Olduklarını Dile Getirdi.

