Onikişubat İlçesinin bütün mahallelerinde çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmama mottosuyla ziyaretlerini sürdüren Toptaş, Ertuğrul Gazi mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafın sorunlarını dinleyen Toptaş 31 Martın ardından tüm bu sorunların çözüme kavuşturulması için çalışacağının vurgusunu yaptı.

Başkan Adayı Toptaş, Seçim çalışmalarına 4 gün gibi bir süre kaldı, bizde seçim çalışmalarına hız verdik diyerek 3 günlük programında gerçekleştirilen ziyaretleri ve istişareleri hakkında Aksu Habere özel açıklamalarda bulundu.

