Ak Kadrolar 28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda Seçim Sürecinde Vatandaşların Konuk Edileceği Seçim İrtibat Büroları Da Açılmaya Devam Ediliyor.

Bu Kapsamda Afşin İlçesinin Seçim İrtibat Bürosunun Açılışında Konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Milletin Kendilerine Olan Teveccühünden Duydukları Memnuniyeti Dile Getirdi.

Başkan Güngör Konuşmasının Devamında Afet Sonrası Yaraların Millet-Devlet Kenetlenmesiyle Hızla Sarıldığına Dikkat Çekti.