Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

Tespit edilen yeni kaynakla beraber toplamda 5 mahallenin uzun yıllar boyunca içmesuyu ihtiyacının karşılanacağını belirten başkan Güngör, “Yapılan analizler sonucu yeni su kaynağımızın değerleri son derece olumlu çıktı. 1 ay sonra tekrardan ölçümler yapılacak. İnşallah değerlerin bu şekilde devam etmesiyle beraber Yaklaşık 25 bin nüfusa hitap eden bir kaynak.” Dedi.

