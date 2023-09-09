Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Caddesi’nde kurulan konteynerde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar’ın da yer aldığı ziyarette, dernek başkanı Tayfun Özbek ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Başkan Hayrettin Güngör, “Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Bu aziz topraklar için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” dedi. Dernek başkanı Tayfun Özbek de ziyaret ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.