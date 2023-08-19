Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık, İlçe Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Güngör ve Ünlüer, ardından geçici barınma merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet, devamında ilçede yapımı devam eden kalıcı konut inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Pazarcık programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ımızda 82 bin kalıcı konut yapılacak. Bunların yarıya yakınında süreçler başladı. İnşallah kalıcı konutlar taahhüt edilen sürede hak sahiplerine teslim edilecek” dedi.