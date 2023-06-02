Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirdeki mikro bölgeleme çalışmaları ve şehir planlanmasıyla ilgili son durumu paylaştı.

Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ile büyükşehir belediyesinin koordineli bir şekilde çalışma yürüttüğünü belirten başkan Güngör, şunları söyledi:

Mikro bölgeleme çalışmaları tamamlandı, şuanda da raporlama aşamasındayız. Yetkililerden alınan bilgiye göre de rapor bir haftaya kadar açıklanmış olacak. Bu sonuçlar bize, hangi zeminin nasıl bir yapılaşmaya müsait olduğuyla ilgili bilgi sağlayacak. Akabinde ise bakanlığımızla hızlı reaksiyon alarak çalışmalarımıza başlayacağız.

Konuşmasının devamında başkan Güngör, “yıkımın olduğu alanlarda zemin etütüne ve mikro bölgeleme raporuna bakılarak nasıl bir yapılaşma izin verilirse ona göre hareket edeceğiz” dedi.