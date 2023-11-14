Şehir merkezinde 5 noktada şantiyeler kurulurken, eski üniversite yerleşkesinin de yıkımı gerçekleştiriliyor. Projenin Hükümet Bulvarı kısmında yapım çalışmaları hızla devam ederken, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki imalatlara da yıkım çalışmalarının ardından hızla başlanacak. Bölgede hayata geçirilecek proje kapsamında alana 200’ün üzerinde konut, 100’ün üzerinde iş yeri olmak üzere 300’ü aşan bağımsız bölüm inşa edilecek.

Kentsel tasarım süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından finanse edilen kentsel tasarım projemizde çalışmalarımız hızlandı. Bakanlığımız ve Emlak Konut eliyle alanda yoğun bir çalışma var. Hükümet Bulvarı üzerinde yapım çalışmaları sürüyor. Zübeyde Hanım Bulvarı’na bakan kısımda da eski üniversite binalarının yıkımı gerçekleştiriliyor. Ardından hızlı bir çalışma başlayacak. Bölgede 300’ün üzerinde iş yeri ve konut inşa edilecek. Peyzajı ve mimarisiyle şehrimize değer katacak çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

