Buna göre, desteğe satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.

Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak.