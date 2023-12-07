İki ülke arasındaki iş birliğini pekiştirmeyi amaçlayan görüşme, gelecekteki ortak projelerin temelini attı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ziyarete ilişkin Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
İki ülke arasındaki iş birliğini pekiştirmeyi amaçlayan görüşme, gelecekteki ortak projelerin temelini attı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ziyarete ilişkin Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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