Mesajında Deprem felaketinden, manevi değerlere bir çok konuda önemli mesajlar verdi. Güven mesajında "Depremde yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet, deprem bölgesindeki illerde yaşayan vatandaşlarımıza ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerime asrın felaketi nedeniyle tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Güven sözlerine şöyle devam etti:

Bizlerin en önemli gündemi daha uzun süre deprem olarak kalacak. Hizmet üretmek üzere geldiğimiz görevimiz gereği vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeleri yaşama geçirmek için gayretle çalışıyoruz. Deprem sonrası bir çok yeni ihtiyaç, yeni gereksinimler ortaya çıktı. Önceden hazır olan "Yeni Şehir Planımız" sayesinde öncelikli sorun olan "Barınma" sorununa hızla çözüm üretir duruma geldik. Bununla birlikte daha bir çok temel sorun için çözümleri de hayata geçirdik, yenileri de peyderpey hayata geçecek.

Bugün gündemimizi Kurban Bayramı için bir kaç günlüğüne dinlenmeye alıyoruz. Bugün bizler ve tüm müslüman dünyası için çok özel bir gün. Hep birlikte dünyanın dört bir tarafında Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Durumu olan vatandaşlarımız olmayanlar için bir kez daha kardeşlik ve yardımseverlik duygularını ortaya koyan yardımları yapacaklar. Manevi değerlerimizin gereği olan bu güzel duyguları hep birlikte yaşayacağız. Kültürümüzün ve inancımızın gereği olarak, tıpkı deprem felaketinde olduğu gibi hep birlikte dayanışma ve kardeşliğimizi tüm dünyaya göstereceğiz.

Kurban bayramı vesilesi ile buradan tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin bayramını kutlar, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dilerim.