Sosyal belediyeciliğin öncülerinden olan Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş'ın gurur kaynağı olan özel gereksinimli genç sporcular ve aileleri ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

Turnuvalarda elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiren sporcuları, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo'da düzenlediği kahvaltı programında ağırlayarak başarılarını kutladı.

Kahramanmaraş'ta yetişen özel gereksinimli genç sporcular, turnuvalarda gösterdikleri performansla büyük bir başarı elde ettiler. Gençler, katıldıkları turnuvalardan madalyalarla döndüler.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bu kahraman gençleri özel olarak ağırlamak ve başarılarını kutlamak amacıyla Expo'da düzenlenen özel bir kahvaltı programında genç sporcuları misafir etti. Programda sporcuların yanı sıra aileleri de hazır bulunarak mutluluklarına ortak oldular.