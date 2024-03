Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Ak Parti İlçe Başkan Adayı Necati Okay projelerini tanıttı, Heyecan Park’ta gerçekleştirilen programda yeni dönemde gerçekleştirilecek projeler hakkında detaylar veren, Dulkadiroğlu’nun yaralarını hep beraber saracaklarının altını çizen Okay, Germenicia’dan konaklara; tarihi sokaklardan müzelere kadar birçok tarihi dokuyu yeniden canlandıracaklarını söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan vatandaş için sosyal donatılar yapılacağını belirten Okay, gençler için iki büyük merkezin yanı sıra evinde durmakta zorlanan yaşlı vatandaşlar için yeni mekanların yapılacağını ifade etti.