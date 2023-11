6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Dulkadiroğlu ilçesinde toki konutları hızla yükselirken yerinde dönüşüm çalışmaları da devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, asrın felaketinin ardından başlatılan toplu konut projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu projelerin kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceğinin altını çizen Başkan Okay, bu noktada kendilerinin de elini taşın altına koyduğunu ifade etti.

Dulkadiroğlu İlçesinin en büyük toplu konut projesi olan Doğukent ile ilgili yeni bir proje çalıştıklarını dile getiren Başkan Okay, her açıdan vatandaşa en uygun yapıyı oluşturarak teslim etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Burada talep toplama aşamasında olduklarının altını çizen Başkan Okay, konuyla ilgili; “Asrın felaketini yaşayan ve sıcak bir yuva hasreti çeken vatandaşları konutlarına kavuşturma adına olağan üstü bir gayret söz konusudur. Burada hem devletimiz, hem de bizler üzerimize düşeni yapmaktayız. Bu noktada vatandaşlarımızın da iradesi son derece önemlidir. Doğukent’i yenileme adına bir proje ortaya koyduk. Bu projenin vatandaşlarımız açısından büyük avantajları olduğunu düşünmekteyim. Büyük bir afet yaşayan vatandaşlarımızın bu konudan minimum düzeyde etkilenmeleri açısından gerekeni yapıyoruz. Dulkadiroğlu ilçesinin yeniden ayağa kalkması adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda içi rahat olsun. Yaşamış olduğumuz bu felaketin üstesinden hep birlikte geliyoruz. Kısa sürede toparlanıp, sıcak yuvalara kavuşacağız.” İfadelerini kullandı.