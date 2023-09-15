Başkan Yılmazcan Öğrencilerle Bir Süre Sohbet Ederek Onlarla Bir Araya Gelmekten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.

Bu Kapsamda Pazarcık Belediyesi De Açılan Tüm Okullarda Çevre Temizlik Ve Düzenleme Çalışmalarını da yapıyor.

