Erdoğan, "Bay Bay Kemal'in getireceği yalancı bahar, bu millet için kara kış demektir" ifadelerini kullandı.

Bay Bay Kemal, getirse getirse sadece Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. Bay Bay Kemal, sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bahar getirir. Bay Bay Kemal'in getireceği yalancı bahar, bu millet için kara kış demektir. Allah'ın izniyle milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum.

