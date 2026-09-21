Kahramanmaraş’ın önemli kültür coğrafyalarından Bertiz’in tanıtımına da katkı sağlayan festivalde, güreş müsabakalarının yanı sıra bölgenin tarımsal ve kültürel değerleri de ön plana çıkarıldı.

Festival kapsamında yapılan konuşmalarda, güreşin yalnızca bir spor dalı olmadığı, geçmişten geleceğe aktarılan önemli bir kültürel miras olduğu vurgulandı.

Ata sporu güreşin nesilden nesile aktarılmasının önemine dikkat çekilirken, geleneksel organizasyonların kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğu ifade edildi.