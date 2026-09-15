Festival kapsamında Şef Sinem Özler ve ekibi, Kahramanmaraş’ın önemli lezzet duraklarından Katiphan Maraj’ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette kentin yöresel mutfağının öne çıkan lezzetleri deneyimlendi.

Şef Sinem Özler ve beraberindeki ekip, Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü Maraş dondurmasını ve yöresel tatlılarını tattı. Geleneksel lezzetleri yakından tanıma fırsatı bulan ekip, kentin gastronomi kültürüne ilişkin deneyimlerini de paylaştı.

Kültür Yolu Festivali boyunca gerçekleştirilen gastronomi etkinlikleriyle, Kahramanmaraş mutfağının geleneksel lezzetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve kentin gastronomi turizmindeki değerinin ön plana çıkarılması hedefleniyor.