Yaz aylarının gelmesiyle birlikte geleneksel yöntemlerle hazırlanan çerezlik ve çorbalık tarhanalar tezgâhlardaki yerini alırken, vatandaşlar da hem günlük tüketim hem de kışlık ihtiyaçları için alışveriş yapmaya başladı. Kentte faaliyet gösteren üreticiler ve esnaflar, bu sezon sade, biberli, kızarmış ve yağda kızarmış olmak üzere farklı tarhana çeşitlerini satışa sunduklarını belirtiyor. Özellikle akşam saatlerinde çayın yanında atıştırmalık olarak tüketilen çerezlik Maraş tarhanası, hem Kahramanmaraşlılardan hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan çorbalık tarhana da bu sezon en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Yoğurt, dövme ve doğal malzemeler kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanan, güneşte kurutulduktan sonra kül halinde ya da elde sıkılarak üretilen sıkma tarhanalar; kendine has aroması, doğal yapısı ve besleyici özelliğiyle sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Esnaflar, bu yıl tarhana fiyatlarının geçen sezona göre daha uygun seviyelerde olduğunu ifade ederken, sezonun ilerleyen günlerde daha da hareketlenmesini beklediklerini söyledi. Kahramanmaraş mutfağının simgelerinden biri olan Maraş tarhanası, hem kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor hem de Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin en çok satın aldığı yöresel ürünler arasında yer almayı sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi