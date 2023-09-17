Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde Deprem Şehidi Güreşçilerin Anısına düzenlenen 27. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşi Müsabakaları, Kahramanmaraş halkının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.
Sahada güreşçilerin, tribünlerde ise seyircilerin nefesini kesen müsabakalarda kıyasıya mücadele verildi.
Programa Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, 26. Ve 27. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’da katıldı.
Burada Aksu Haber’e konuşan heyet, duygu ve düşüncelerini paylaştı.