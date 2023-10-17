Kahramanmaraş’ın Birçok Yöresel Ürünü Ardı Ardına Coğrafi İşaretle Tescillenmeye Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Büyükşehir Belediyesi Öncülüğünde Kahraman Kentin Bertiz Bölgesinde Yetişen Kendine Has Aromasıyla Sofraların Vazgeçilmez Lezzeti Bertiz Kabarcık Üzümü De Coğrafi İşaretle Tescillendi.

Konula İlgili Bertiz Bölgesi Kırsalında Bağ Bozumu Etkinliği Sonrası Açıklamalarda Bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kahramanmaraş’ın Kırsalında Da Üretilen Ürünlerin Katma Değerinin Artırılarak Ulusal Ve Uluslararası Alanda Da Tanıtmaya Gayret Gösterdiklerini İfade Etti.

Başkan Güngör Konuşmasının Devamında Bertiz Yöresine Has Kabarcık Üzümünde Yoğun Çabaları Sonucunda Coğrafi İşaretinin Alındığına Dikkat Çekti.