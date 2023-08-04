3 yıl önce yaşanan felakette Beyrut Limanından önce dumanlar yükseldi. Sonrasında eşi benzeri görülmemiş bir patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle 218 kişi öldü. 7 binden fazla kişi yaralandı. Yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Felaket ülke ekonomisini yıktı. Lübnan'da siyasi ve ekonomik birçok krize yol açtı.

Patlamanın maliyeti 15 milyar doları aştı. Bu rakam Lübnan’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 65’ine tekabül ediyordu.

Hükümet düştü, uzun süreli siyasi istikrarsızlık döneminin kapısı açıldı.

Şu anda geçici hükümetle yönetilen Lübnan’da cumhurbaşkanı da seçilemiyor. Ülkede yıllık enflasyonsa yüzde 250’nin üstünde.

Lübnan’da yıkıma yol açan patlamanın ardından soruşturmada ilerleme sağlanamadı. Sorumluları hala bulunamadı.